Повязка с мазью Левомеколь Воскопран 5х7.5СМ на сетчатой основе стерильная 5ШТ Гнойные раны, трофические язвы, пролежни, диабетические стопы, гнойные воспалительные кожные заболевания, фурункулы, ожоги I-III (B) степени, ссадины, рваные раны, дерматиты ТУ 9393-003-527-08501-2002 ООО "НПМ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Повязка с мазью Левомеколь Воскопран 5х7.5СМ на сетчатой основе стерильная 5ШТ Гнойные раны, трофические язвы, пролежни, диабетические стопы, гнойные воспалительные кожные заболевания, фурункулы, ожоги I-III (B) степени, ссадины, рваные раны, дерматиты ТУ 9393-003-527-08501-2002 ООО "НПМ" Россия- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами