Повязка с мазью Метилурациловой 10% Воскопран 10х10СМ на сетчатой основе стерильная 30ШТ Вялогранулирующие раны, раны на стадии заживления ТУ 9393-003-527-08501-2002 ООО "НПМ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Повязка с мазью Метилурациловой 10% Воскопран 10х10СМ на сетчатой основе стерильная 30ШТ Вялогранулирующие раны, раны на стадии заживления ТУ 9393-003-527-08501-2002 ООО "НПМ" Россия- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами