Повязка атравматичная с химотрипсином Парапран-ХТ 7.5х10СМ крупноячеистая хлопчатобумажная сетка 30ШТ Гнойные и гнойно - некротические раны различной этиологии: ожоги, пролежни, трофические язвы, обморожения; угревые гнойные высыпания, абсцессы,флегмоны. ТУ 9393-011-52708501-2004 ООО "НПМ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Повязка атравматичная с химотрипсином Парапран-ХТ 7.5х10СМ крупноячеистая хлопчатобумажная сетка 30ШТ Гнойные и гнойно - некротические раны различной этиологии: ожоги, пролежни, трофические язвы, обморожения; угревые гнойные высыпания, абсцессы,флегмоны. ТУ 9393-011-52708501-2004 ООО "НПМ" Россия- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами