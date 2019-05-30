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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями / Влагомаслоотделитель КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ 14.3512010-10
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Влагомаслоотделитель КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ 14.3512010-10

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Влагомаслоотделитель КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ 14.3512010-10- Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
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    Влагомаслоотделитель КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ 14.3512010-10

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    Цена
    от 4347,12
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "НАШ ПРОФИЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3684
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      4347,12
      Спецификация
      Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4347,12c НДС

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