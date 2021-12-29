Услуги по изготовлению и монтажу знаков - по изготовлению, установке и обслуживанию знаков обозначения трассы магистральных газопроводов и дорожных знаков

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Услуги по изготовлению и монтажу знаков - по изготовлению, установке и обслуживанию знаков обозначения трассы магистральных газопроводов и дорожных знаков- Работы по монтажу знаков (светящихся или нет)