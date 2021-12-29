Техническое обслуживание лифтового оборудования Otis, Shindler, Farma
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана
Замена опорно-поворотного устройства автомобильного крана КС-45717-1Р
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана
Ремонт и техническое обслуживание автомобильного крана КС-65713 распасовка грузового каната; демонтаж, разборка по секциям стрелы; демонтаж, техническое обслуживание и ремонт стрелового оборудования: гидроцилиндров телескопирования стрелы (2ШТ), канатно-блочной системы телескопирования стрелы, плит скольжения секций стрелы; ремонт гидромотора; ремонт опорных гидроцилиндров (2ШТ); ремонт и техническое обслуживание ограничителя нагрузки крана
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана
Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена платы
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 3655,2₽
Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена тросика дверей
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 3655,2₽
Ремонт и техническое обслуживание механизма передвижения крана мостового 1 категории сложности грузоподъемностью свыше 5 до 10Т
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана
Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена ролика замка двери шахты
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 1827,6₽
Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена тяговых ремней (канатов)
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 255864₽
Услуги Услуга по демонтаж вертикальных жалюзи
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 1100₽
Техническое обслуживание лифта пассажирского 2001ГОД 630КГ на 4 остановки
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана
Услуги по изготовлению и монтажу знаков - по изготовлению, установке и обслуживанию знаков обозначения трассы магистральных газопроводов и дорожных знаков
Работы по монтажу знаков (светящихся или нет)
от 285000₽
Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов цена из расчёта сметы
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана