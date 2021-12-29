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    Главная / Торговый портал / Работы по монтажу знаков (светящихся или нет) / Услуги по изготовлению и монтажу знаков безопасности
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Услуги по изготовлению и монтажу знаков безопасности

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Услуги по изготовлению и монтажу знаков безопасности- Работы по монтажу знаков (светящихся или нет)
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    Услуги по изготовлению и монтажу знаков безопасности

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    Цена
    от 380000
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    Поставщики
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      338983
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      399999,94
      Спецификация
      Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      399999,94c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      338983
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      399999,94
      Спецификация
      Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      399999,94c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      338983
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      399999,94
      Спецификация
      Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      399999,94c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      338983
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      399999,94
      Спецификация
      Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      399999,94c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      338983
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      399999,94
      Спецификация
      Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      399999,94c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      338983
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      399999,94
      Спецификация
      Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      399999,94c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      338983
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      399999,94
      Спецификация
      Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      399999,94c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      338983
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      399999,94
      Спецификация
      Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      399999,94c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      338983
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      399999,94
      Спецификация
      Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      399999,94c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      338983
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      399999,94
      Спецификация
      Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      399999,94c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      338983
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      399999,94
      Спецификация
      Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      399999,94c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      338983
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      399999,94
      Спецификация
      Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      399999,94c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      338983
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      399999,94
      Спецификация
      Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      399999,94c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      338983
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      399999,94
      Спецификация
      Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      399999,94c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      338983
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      399999,94
      Спецификация
      Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
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      Цена без НДС, руб.
      338983
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      399999,94
      Спецификация
      Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      Цена без НДС, руб.
      338983
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      399999,94
      Спецификация
      Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      338983
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      399999,94
      Спецификация
      Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      338983
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      399999,94
      Спецификация
      Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Цена без НДС, руб.
      338983
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      399999,94
      Спецификация
      Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      338983
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      399999,94
      Спецификация
      Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
      Характеристики
      Минимальная партия
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      18.0
      Цена с НДС, руб.
      399999,94
      Спецификация
      Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
      Характеристики
      Минимальная партия
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      18.0
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      399999,94
      Спецификация
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      18.0
      Цена с НДС, руб.
      399999,94
      Спецификация
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      18.0
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      399999,94
      Спецификация
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      Характеристики
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      399999,94
      Спецификация
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      Минимальная партия
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      399999,94
      Спецификация
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      399999,94
      Спецификация
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      Цена без НДС, руб.
      338983
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      399999,94
      Спецификация
      Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Все товары
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      338983
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      399999,94
      Спецификация
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      Минимальная партия
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    от 3655,2
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    Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена тросика дверей
    Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
    от 3655,2
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    Ремонт и техническое обслуживание механизма передвижения крана мостового 1 категории сложности грузоподъемностью свыше 5 до 10Т
    Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
    Не указана
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    Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена ролика замка двери шахты
    Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
    от 1827,6
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    Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена тяговых ремней (канатов)
    Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
    от 255864
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    Услуги Услуга по демонтаж вертикальных жалюзи
    Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
    от 1100
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    Техническое обслуживание лифта пассажирского 2001ГОД 630КГ на 4 остановки
    Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
    Не указана
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    Услуги по изготовлению и монтажу знаков - по изготовлению, установке и обслуживанию знаков обозначения трассы магистральных газопроводов и дорожных знаков
    Работы по монтажу знаков (светящихся или нет)
    от 285000
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    Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов цена из расчёта сметы
    Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
    Не указана
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