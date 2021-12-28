Табло световое указатель BS-POLET-71-S1-INEXI2 207-253В 0.3ВТ алюминий 49х6.2х16.8СМ в комплекте с лампой, кнопкой тестирования и telecontrol ТУ 27.90.11-001-54762960-2018 ООО "Белый свет 2000" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Табло световое указатель BS-POLET-71-S1-INEXI2 207-253В 0.3ВТ алюминий 49х6.2х16.8СМ в комплекте с лампой, кнопкой тестирования и telecontrol ТУ 27.90.11-001-54762960-2018 ООО "Белый свет 2000" Россия- Табло световые и аналогичные устройства