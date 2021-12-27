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    Главная / Торговый портал / Мебель металлическая для офисов / Каркас конструкция цельносварная для ящика ШОМ-02-02 металл 580х500х1850ММ серый ООО "ПКП "ЗАВОД ВТО"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Каркас конструкция цельносварная для ящика ШОМ-02-02 металл 580х500х1850ММ серый ООО "ПКП "ЗАВОД ВТО"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Каркас конструкция цельносварная для ящика ШОМ-02-02 металл 580х500х1850ММ серый ООО "ПКП "ЗАВОД ВТО"- Мебель металлическая для офисов
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    Каркас конструкция цельносварная для ящика ШОМ-02-02 металл 580х500х1850ММ серый ООО "ПКП "ЗАВОД ВТО"

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    Поставщики
    • ООО "УДМУРТВТОРМЕТАЛЛ"
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      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Конструкция цельносварная 580х500х1850 для ящика ШОМ-02-02 ООО "Завод Высокоточного оборудования"
      Минимальная партия
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