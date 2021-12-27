Шкаф для документов полузакрытый Avance 6Ш.005.2 800х450х2116ММ шамони темный ЛДСП 2-дверный двери распашные ООО "Производственная Компания Алсав"
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов полузакрытый Avance 6Ш.005.2 800х450х2116ММ шамони темный ЛДСП 2-дверный двери распашные ООО "Производственная Компания Алсав"- Шкафы офисные деревянные
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