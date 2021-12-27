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    Главная / Торговый портал / Шкафы офисные деревянные / Шкаф для документов полузакрытый Avance 6Ш.005.2 800х450х2116ММ шамони темный ЛДСП 2-дверный двери распашные ООО "Производственная Компания Алсав"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф для документов полузакрытый Avance 6Ш.005.2 800х450х2116ММ шамони темный ЛДСП 2-дверный двери распашные ООО "Производственная Компания Алсав"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов полузакрытый Avance 6Ш.005.2 800х450х2116ММ шамони темный ЛДСП 2-дверный двери распашные ООО "Производственная Компания Алсав"- Шкафы офисные деревянные
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    Шкаф для документов полузакрытый Avance 6Ш.005.2 800х450х2116ММ шамони темный ЛДСП 2-дверный двери распашные ООО "Производственная Компания Алсав"

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    Цена
    от 8227,8
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    Поставщики
    • ООО "ДКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8102,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9723
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9723c НДС
    • ООО "БАЛЧУГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7020
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8424
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8424c НДС
    • ООО "ЭКСПРЕСС ОФИС МСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6856,49
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8227,8
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Подробнее
      8227,8c НДС

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