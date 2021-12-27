Шкаф лабораторный вытяжной ШВ-201КОТ 985х740х2100ММ
Шкафы металлические прочие
от 72428₽
Шкаф для ключей настенный на 40-70 ключей 400х500х100ММ орех (дуб мореный) ДСП дведца на магните с прозрачным пластиком/ врезанный мебельный замок с набором ключей (2-3ШТ) Россия
Шкафы металлические прочие
Не указана
Стул офисный для посетителей Самба металл хром экокожа Dollaro 350 черный 600х560х880ММ 120КГ мягкое сиденье, мягкая спинка ООО "РИВА" Россия
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 5475,6₽
Шкаф металлический архивный ДиКом КД-152/Б 1820х800х480ММ серый RAL 7038
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический для 2 пропановых баллонов ПБ-02 1200x800x410ММ серый сталь 0.6ММ 55206
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический бухгалтерский ШБС-130Т 1300х420х360ММ серый сталь 1.5ММ 27КГ 1-дверный 1 секция распашной 2 съемных полки, трейзер ГОСТ Р 56513-2016
Шкафы металлические прочие
от 32004₽
Шкаф картотечный ДиКом КД-516 металлический серый 565х600х1150ММ 6 ящиков А5, А6
Шкафы картотечные металлические
от 39500₽
Шкаф металлический аккумуляторный УЭПС-2 1950х600х600ММ серый
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический для газовых баллонов усиленный ШГБП 1500х1050х600ММ металл
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф монтажный ABB SRN10625K навесной 1000х600х250ММ сталь серый IP65
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический архивный КД-155-А 780х800х400ММ серый 2-дверный 1 полка
Шкафы металлические прочие
Не указана
Кресло качели Wind ED-Wind искусственный ротанг 1950х1000ММ подвесные на стойке Flying Rattan Китай
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Не указана