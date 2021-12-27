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    Главная / Торговый портал / Столы офисные металлические / Стол письменный для персонала прямой Avance 6М.004 металл ЛДСП 1600х700х750ММ шамони темный ООО "Производственная Компания Алсав"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол письменный для персонала прямой Avance 6М.004 металл ЛДСП 1600х700х750ММ шамони темный ООО "Производственная Компания Алсав"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол письменный для персонала прямой Avance 6М.004 металл ЛДСП 1600х700х750ММ шамони темный ООО "Производственная Компания Алсав"- Столы офисные металлические
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    Стол письменный для персонала прямой Avance 6М.004 металл ЛДСП 1600х700х750ММ шамони темный ООО "Производственная Компания Алсав"

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    Цена
    от 8414
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    Поставщики
    • ООО "ДКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8285,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9943
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9943c НДС
    • ООО "БАЛЧУГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7185
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8622
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8622c НДС
    • ООО "ЭКСПРЕСС ОФИС МСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7011,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8414
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8414c НДС

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