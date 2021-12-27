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    Главная / Торговый портал / Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений / Стол письменный для персонала прямой Avance 6С.005 ЛДСП ЛДСП 1800х700х750ММ шамони темный ООО "Производственная Компания Алсав"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол письменный для персонала прямой Avance 6С.005 ЛДСП ЛДСП 1800х700х750ММ шамони темный ООО "Производственная Компания Алсав"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол письменный для персонала прямой Avance 6С.005 ЛДСП ЛДСП 1800х700х750ММ шамони темный ООО "Производственная Компания Алсав"- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
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    Стол письменный для персонала прямой Avance 6С.005 ЛДСП ЛДСП 1800х700х750ММ шамони темный ООО "Производственная Компания Алсав"

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    Цена
    от 6519,8
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    Поставщики
    • ООО "ДКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6420
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7704
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7704c НДС
    • ООО "БАЛЧУГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5570
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6684
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6684c НДС
    • ООО "ЭКСПРЕСС ОФИС МСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5433,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6519,8
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      3
      Регионы поставки
      Подробнее
      6519,8c НДС

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