Шкаф для документов со стеклом Avance 6Ш.005.3 800х450х2116ММ шамони темный ЛДСП 4-дверный двери распашные 2 глухие и 2 стеклянные двери ООО "Производственная Компания Алсав"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов со стеклом Avance 6Ш.005.3 800х450х2116ММ шамони темный ЛДСП 4-дверный двери распашные 2 глухие и 2 стеклянные двери ООО "Производственная Компания Алсав"- Шкафы офисные деревянные