Шкаф для документов со стеклом Avance 6П.005.3 400х450х2116ММ шамони темный ЛДСП 2-дверный двери распашные 1 дверь стекло ООО "Производственная Компания Алсав"
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов со стеклом Avance 6П.005.3 400х450х2116ММ шамони темный ЛДСП 2-дверный двери распашные 1 дверь стекло ООО "Производственная Компания Алсав"- Шкафы офисные деревянные
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