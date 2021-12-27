Текущий ремонт кровли выполнение работ по реконструкции плоской кровли демонтаж, монтаж кровельного покрытия с. Кабардинка, ул. Мира,3, курортный комплекс «Надежда», Главный корпус, Литер А, этаж 1, терраса

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