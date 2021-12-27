Ремонт кровли главного входа 62М2 разборка покрытий кровель из рулонных материалов и гравия; разборка стяжек цементных; устройство гидроизоляции бетонных поверхностей типа "Пенетрон"; устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 40ММ; устройство кровель плоских (Технониколь); смена мелких покрытий из листовой стали - 42М2; монтаж кровли из сотового поликарбоната - 8.5М2
Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений
от 196851₽
Выполнение изоляционно-кровельных работ гидроизоляционные работы по напылению полимочевины на поверхность кровли, включающие: подготовку поверхности, напыление полимочевины 2ММ и нанесение эмали(защитного слоя) на полимочевину
Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений
от 654₽
Текущий ремонт кровли демонтаж, монтаж кровельного покрытия
Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений
от 610640,36₽
Текущий ремонт мягкой кровли смена кровельного ковра из верхнего и нижнего слоя
Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений
от 1118₽
Устройство пароизоляции крыши
Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений
Не указана
Укладка листов металлочерепицы
Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений
Не указана
Устройство системы водостока
Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений
Не указана
Устройство водосточной системы металлическая
Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений
Не указана
Утепление плоских кровель по новым технологиям (пенополиуретановое покрытие с последующим нанесением спецгерметиков) с гарантией выполняемых работ ООО "АНТИКОР-М" 1047200157730 Россия
Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений
Не указана
Выполнение изоляционно-кровельных работ Услуги по монтажу скатной кровли любой сложности ООО "АНТИКОР-М" Россия
Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений
Не указана
Выполнение изоляционно-кровельных работ Услуги по монтажу плоской кровли любой сложности ООО "АНТИКОР-М" Россия
Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений
Не указана
Монтаж кровельного покрытия Разборка существующего кровельного покрытия из глиняной черепицы
Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений
Не указана