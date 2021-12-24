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    Главная / Торговый портал / Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание / Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена тросика дверей
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена тросика дверей

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена тросика дверей- Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
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    Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена тросика дверей

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    Цена
    от 3655,2
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • АО "КОНЕ ЛИФТС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3046
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3655,2
      Спецификация
      Производство прочих строительно-монтажных работ
      Характеристики
      Работы по замене тросика дверей
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      3655,2c НДС

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