Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена ремня привода дверей

Ремонт и техническое обслуживание автомобильного крана КС-65713 распасовка грузового каната; демонтаж, разборка по секциям стрелы; демонтаж, техническое обслуживание и ремонт стрелового оборудования: гидроцилиндров телескопирования стрелы (2ШТ), канатно-блочной системы телескопирования стрелы, плит скольжения секций стрелы; ремонт гидромотора; ремонт опорных гидроцилиндров (2ШТ); ремонт и техническое обслуживание ограничителя нагрузки крана Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание Не указана В корзину

Техническое обслуживание лифтового оборудования Otis, Shindler, Farma Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание Не указана В корзину

Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена тросика дверей Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание от 3655,2 ₽ В корзину

Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена тяговых ремней (канатов) Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание от 255864 ₽ В корзину

Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена ограничителя скорости Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание от 16448,4 ₽ В корзину

Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена ролика замка двери шахты Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание от 1827,6 ₽ В корзину

Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена крепления кнопочных элементов Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание от 1827,6 ₽ В корзину

Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена платы Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание от 3655,2 ₽ В корзину

Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена вкладышей башмаков Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание от 3655,2 ₽ В корзину

Ремонт и техническое обслуживание механизма подъема крана мостового 1 категории сложности грузоподъемностью свыше 5 до 10Т Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание Не указана В корзину

Ремонт и техническое обслуживание крана мостового 1 категории сложности грузоподъемностью свыше 5 до 10Т Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание Не указана В корзину