Панель стеновая сэндвич ПСБ-100 100х1190ММ 3000ММ с минеральным утеплителем на основе базальтового волокна с гидрофобизирующими добавками, с обшивкой из стального горячеоцинкованного листа, с покрытием полиэстер (ПЭ) 0.5/0.5ММ RAL 7047/7047 125ШТ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Панель стеновая сэндвич ПСБ-100 100х1190ММ 3000ММ с минеральным утеплителем на основе базальтового волокна с гидрофобизирующими добавками, с обшивкой из стального горячеоцинкованного листа, с покрытием полиэстер (ПЭ) 0.5/0.5ММ RAL 7047/7047 125ШТ- Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия