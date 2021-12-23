Ботинки защитные высокие для защиты от нефти, нефтепродуктов и механических воздействий кожаные
Обувь различная специальная
от 1213,04₽
Обувь для сцены и танца Полуботинки джазовые Модель 207 кожа разм.39 на шнуровке
Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической
Не указана
Ботинки защитные Тягач для защиты от механических воздействий, общих производственных загрязнений вверх кожа, подкладка полиэстер, подошва ПУ/ТПУ, подносок металл ГОСТ 12.4.137-84
Обувь различная специальная
от 1519,2₽
Сапоги защитные ПОЛАР ФОКС ПЛЮС (пр-во Италия) (раз.42-43) ТА 5.333
Обувь различная специальная
Не указана
Сапоги защитные МП/3218Т летние кожа, кирза ПУ 40-46
Обувь различная специальная
Не указана
Бахилы Branswick ПНД голубые в индивидуальной упаковке WH00013
Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Сапоги с вкладным чулком из НТП-ворсина МУН-200 для пожарных кожаные ГОСТ Р 53265-2009
Обувь повседневная с верхом из кожи
Не указана
Ботинки защитные кожаные мужские лето Юпитер-6п для защиты от нефти, нефтепродуктов и механических воздействий кожаные
Обувь различная специальная
от 1233₽
Сапоги защитные утепленные с чулком мужские WORKLOAD Салехард 46 черные баллистический нейлон подошва VIBRAM поликарбонатный подносок 122-0047-01
Обувь различная специальная
от 8400₽
Ботинки защитные с высокими берцами антистатические мужские Тофф Беркут 39 черные натуральная кожа текстильный материал, спилок подкладочный однослойная термопластичный 120-0179-01
Обувь различная специальная
от 2196₽
Галоши диэлектрические резиновые 4101-ФТ 1000В белый 123-0003-01 ТР ТС 019/2011 ТУ 2595-012-00149564-2010
Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
от 663₽
Сапоги защитные кожаные подошва-нитрильная резина, ПКП (200 ДЖ)
Обувь различная специальная
Не указана