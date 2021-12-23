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    Главная / Торговый портал / Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки / Насадка обувная Антигололёд"Север" термопластичное противоскользящее устройство шип с корпусом из алюминия и острой вставкой из победита, 6 шипов, до - 40°С 35-47
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Насадка обувная Антигололёд"Север" термопластичное противоскользящее устройство шип с корпусом из алюминия и острой вставкой из победита, 6 шипов, до - 40°С 35-47

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Насадка обувная Антигололёд"Север" термопластичное противоскользящее устройство шип с корпусом из алюминия и острой вставкой из победита, 6 шипов, до - 40°С 35-47- Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки
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    Насадка обувная Антигололёд"Север" термопластичное противоскользящее устройство шип с корпусом из алюминия и острой вставкой из победита, 6 шипов, до - 40°С 35-47

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    Цена
    от 690
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    Единица измерения:
    ПАР
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    Поставщики
    • ООО "РАЙС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      575
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      690
      Спецификация
      Производство защитной обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      690c НДС

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