Насадка обувная Антигололёд"Север" термопластичное противоскользящее устройство шип с корпусом из алюминия и острой вставкой из победита, 6 шипов, до - 40°С 35-47

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Насадка обувная Антигололёд"Север" термопластичное противоскользящее устройство шип с корпусом из алюминия и острой вставкой из победита, 6 шипов, до - 40°С 35-47- Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки