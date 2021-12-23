Бумага для копировально-множительной техники Yes Gold A A4 80г/м2 0.105ММ 170ПРОЦ 500ЛИСТ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники Yes Gold A A4 80г/м2 0.105ММ 170ПРОЦ 500ЛИСТ- Бумага для аппаратов и приборов