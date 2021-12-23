Устройство для сбора и передачи данных USB интерфейс для программирования логгеров testo 174T и testo 174H

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Устройство для сбора и передачи данных USB интерфейс для программирования логгеров testo 174T и testo 174H- Устройства запоминающие внешние