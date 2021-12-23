Устройство для сбора и передачи данных USB интерфейс для программирования логгеров testo 174T и testo 174H
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Устройство для сбора и передачи данных USB интерфейс для программирования логгеров testo 174T и testo 174H- Устройства запоминающие внешние
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Производство компьютеров и периферийного оборудования
Характеристики
для программирования логгеров testo 174T и testo 174H
Минимальная партия
1
Регионы поставки
Нижегородская область, Саратовская область, Свердловская область, Тюменская область, Алтайский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Томская область, Приморский край, Московская область, Республика Коми, Краснодарский край