Шкаф для документов высокий закрытый Монолит КМ3 (ШМ44+ДМ41х2+ДМ42х2) 744х390х2046ММ бук ЛДСП 16ММ ЛДСП 22ММ ПВХ 0.5 и 2ММ 4-дверный
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов высокий закрытый Монолит КМ3 (ШМ44+ДМ41х2+ДМ42х2) 744х390х2046ММ бук ЛДСП 16ММ ЛДСП 22ММ ПВХ 0.5 и 2ММ 4-дверный- Шкафы офисные деревянные
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