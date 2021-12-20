Сапоги защитные рабочие мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов ПВХ подошва рифленая противоскользящая двухслойная из ПВХ ГОСТ 12265-78

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги защитные рабочие мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов ПВХ подошва рифленая противоскользящая двухслойная из ПВХ ГОСТ 12265-78- Сапоги из полимерных материалов