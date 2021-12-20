Узел крепления со скобой КГП-7-1 70кН для крепления поддерживающих изолирующих подвесок к опорам линий электропередачи и распределительных устройств ТУ 34 13.10310-90

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Узел крепления со скобой КГП-7-1 70кН для крепления поддерживающих изолирующих подвесок к опорам линий электропередачи и распределительных устройств ТУ 34 13.10310-90- Провода и кабели связи полевые