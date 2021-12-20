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    Главная / Торговый портал / Светильники и осветительные устройства прочие, не включенные в другие группировки / Гирлянда новогодняя LED 800ШТ разноцветная 50М 220В
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Гирлянда новогодняя LED 800ШТ разноцветная 50М 220В

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Гирлянда новогодняя LED 800ШТ разноцветная 50М 220В- Светильники и осветительные устройства прочие, не включенные в другие группировки
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    Гирлянда новогодняя LED 800ШТ разноцветная 50М 220В

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    Цена
    от 2847
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ДИАЛОПТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2372,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2847
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Гирлянда 50м (разноцветная) - Цветы, украшения, праздничное оформление во Владивостоке (farpost.ru)
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Приморский край, Магаданская область
      Подробнее
      2847c НДС

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