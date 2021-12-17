Бумага для инженерных систем Lomond 1202062 914ММ 30М А0 белый 120Г/М2 для САПР и ГИС 155ПРОЦ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для инженерных систем Lomond 1202062 914ММ 30М А0 белый 120Г/М2 для САПР и ГИС 155ПРОЦ- Бумага для аппаратов и приборов