Коробка дверная Gram МДФ без окраски 2100х1000х40ММ с резиновым уплотнителем

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Коробка дверная Gram МДФ без окраски 2100х1000х40ММ с резиновым уплотнителем- Двери, их коробки и пороги деревянные