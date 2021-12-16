Полотно дверное глухое Gram 2100х900х44ММ МДФ без окраски с притвором, с филенкой

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Полотно дверное глухое Gram 2100х900х44ММ МДФ без окраски с притвором, с филенкой- Двери, их коробки и пороги деревянные