Полотенцесушитель М-образный Сантрек п/ск1 600х540 нержавеющая сталь ТУ 4935-001-216764-2009

Шкаф сушильный ШС Сахара 8 Промет 1800х600х1970/2025ММ 220В 2.58КВТ 201КГ серый шагрень (RAL 7038) стальной
Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Термопот Hottek НТ-973-201 4.5Л 750ВТ
Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки
от 4272₽
Полотенцесушитель электрический Тера Классика 500х600 нержавеющая сталь с греющим кабелем
Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки
от 3840₽
Термопот Mystery MTP-2453 4Л 700ВТ металл 300х420х350ММ подача воды ручной насос, электронасос
Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки
от 9000₽
Полотенцесушитель П-образный 500х500ММ нержавеющая сталь 1 1/4" НР
Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки
от 1200₽
Термопот Brayer BR1090 5Л 1200ВТ пластик черный 260х430х330ММ
Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки
от 8832₽
Мультиварка Philips HD3167|03 980ВТ 5Л 18
Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки
от 21461,84₽
Электроподогреватель дуговой для проведения научно-исследовательских работ в области термохимии высокотемпературных сред и материаловедения ЭДП-7.100.000 СБ ГНЦ ФГУП "ЦЕНТР КЕЛДЫША" Россия
Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Мультиварка Scarlett SC-MC410S09 500ВТ 3Л 10
Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки
Не указана