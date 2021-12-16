Парогенератор пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix 1.5КВТ 3.2БАР 1Л 380х254х260 1.512-050

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Парогенератор пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix 1.5КВТ 3.2БАР 1Л 380х254х260 1.512-050- Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки