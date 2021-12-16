Гиря калибровочная класс точности F1 200Г ГОСТ OIML R 111-1-2009 ГК Стандарт Россия
Разновесы для весов всех типов
от 4791₽
Гиря калибровочная класс F2 100Г ГОСТ OIML R 111-1-2009
Разновесы для весов всех типов
от 3409,92₽
Гиря цилиндрической формы с головкой 10000Г класс точности F1 в футляре, со свидетельством о поверке
Разновесы для весов всех типов
Не указана
Гиря калибровочная цилиндрическая с головкой для весов Е2 200Г с поверкой ООО Сартогосм
Разновесы для весов всех типов
от 12215,41₽
Гиря для градуировки весов ВЛТЭ-1100 в футляре и с паспортом 1000Г класс точности F1 ГОСТ OIML R 111-1-2009
Разновесы для весов всех типов
от 7834₽
Гиря калибровочная М1 класс прочности III нержавеющая сталь 20000Г с ручкой
Разновесы для весов всех типов
от 12350₽
Набор гирь калибровочных КСП F1 F1 1МГ-5КГ ШТ ГОСТ 7328-2001 05703 ЗАО Сартогосм Россия
Разновесы для весов всех типов
Не указана
Набор гирь с поверкой КДП М1 1КГ-5КГ ШТ 28324501 ЗАО Сартогосм
Разновесы для весов всех типов
от 89850₽
Набор гирь лабораторных Е2 1КГ-5КГ ШТ
Разновесы для весов всех типов
Не указана
Набор гирь лабораторных Е2 1Г-500Г ШТ
Разновесы для весов всех типов
Не указана
Набор гирь лабораторных Е2 1МГ-500МГ ШТ
Разновесы для весов всех типов
Не указана
Гиря М1 20Г с головкой со свидетельством о поверке
Разновесы для весов всех типов
от 3808,7₽