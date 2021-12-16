Спецификация
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г
300
Минимальная нагрузка, г
0,1
Дискретность, г
0,005
Размер платформы, мм
? 120
Габаритные размеры весов, мм
180x220x85
Масса весов, кг
1,5
Диапазон рабочих температур
от +15°С до +30°С
Регионы поставки
Оренбургская область