Спецификация
Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Подголовник: мягкий, комфортный, спинка: высокая, замкнутая сверху, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом, ширина 475 мм, вид обивки спинки: сетчатая ткань мелкая без прошивки, подлокотники: стальные, покрытые зеркальным хромом, обивка накладок: искусственная кожа, сиденье: черное полимерное покрытие каркаса, ширина 475 мм, вид обивки сиденья: сетчатая ткань мелкая без прошивки, базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья: черный/черный/черный, механизм качания: топ-ган, коврик-чехол для сиденья, особо мягкий, цвет черный