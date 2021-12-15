Кресло для руководителя Metta SU-1 комплект 4 сетка/хром черный Top Gun с подлокотниками, подголовником, коврик-чехол для сиденья

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Metta SU-1 комплект 4 сетка/хром черный Top Gun с подлокотниками, подголовником, коврик-чехол для сиденья- Мебель для офисов и предприятий торговли