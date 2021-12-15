Молниеприемник молниеотвод граненый конический МОГК-28 28М монтажный комплект МК + комплект для стяжки СТ3 ТУ- 96766379-008-2017 АМИРА, АО

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Молниеприемник молниеотвод граненый конический МОГК-28 28М монтажный комплект МК + комплект для стяжки СТ3 ТУ- 96766379-008-2017 АМИРА, АО- Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных металлов