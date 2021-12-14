Цена с НДС, руб.
Не указана
Спецификация
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Волгоградская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Томская область, Воронежская область, Московская область, Республика Коми, Вологодская область, Ленинградская область, Краснодарский край