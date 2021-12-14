Спецификация
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
max 200г
Точность 0,1мг
Платформа д.80мм
Класс точности I
CAL 200гЕ2
Регионы поставки
Нижегородская область, Саратовская область, Свердловская область, Тюменская область, Алтайский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Томская область, Приморский край, Московская область, Республика Коми, Краснодарский край