Панель МДФ доборная Gram 2100х1000ММ 10ММ без окраски Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов от 1050 ₽ В корзину

Панель МДФ стеновая Gram 800ММ 20ММ RAL 9010 с филенкой Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов от 21030 ₽ В корзину

Панель МДФ на металлическую дверь Gram 2100х1000ММ 10ММ без окраски Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов от 20700 ₽ В корзину

Плита ДВП оргалит 2140х1220х3.2ММ ГОСТ 4598-86 Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов от 540 ₽ В корзину

Угол МДФ универсальный Латат Модерн 2710х27.5х27.5ММ ясень Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов от 245,98 ₽ В корзину

Панель МДФ 2600х250х7ММ вишня Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов от 219,95 ₽ В корзину

Панель МДФ Альбико 2200х930ММ 6ММ серый доска сосна темная скания Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов от 3566,4 ₽ В корзину

Плита ДВП 1700х2745ММ печ рис Бук бавария темный Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов от 91,12 ₽ В корзину

Плита ДВП 2745х1700х3.2ММ 1 сорт ГОСТ 4598-86 Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов от 90,72 ₽ В корзину

Панель МДФ стеновая Evrostar 2600х250ММ Дуб светлый Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов Не указана В корзину

Плита ДВП окрашенная 2745х1700х3.2ММ Бежевый 5111 Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов от 1480 ₽ В корзину