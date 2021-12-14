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    Главная / Торговый портал / Фильтры очистки топлива для двигателей внутреннего сгорания / Материал нетканый фильтровальный ФМР-150-2-20 G4 150Г/М2 белый 2х50М
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Материал нетканый фильтровальный ФМР-150-2-20 G4 150Г/М2 белый 2х50М

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Материал нетканый фильтровальный ФМР-150-2-20 G4 150Г/М2 белый 2х50М- Фильтры очистки топлива для двигателей внутреннего сгорания
    1
    Материал нетканый фильтровальный ФМР-150-2-20 G4 150Г/М2 белый 2х50М

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    Цена
    от 6352,66
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    Поставщики
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      19080
      Спецификация
      Производство стекловолокна
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      19080c НДС
    • ООО "ПОЛИНОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12000
      Спецификация
      Производство стекловолокна
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12000c НДС
    • ООО "С-МАРИН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5293,88
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6352,66
      Спецификация
      Производство стекловолокна
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6352,66c НДС

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