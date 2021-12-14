Комплект для измерения плотности AJDK / LNDK(HJDK) / ALE-DK / HTDK / AFDK для весов Vibra, применяются в гидростатическом взвешивании – методе для измерения плотности жидкостей и твердых тел

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплект для измерения плотности AJDK / LNDK(HJDK) / ALE-DK / HTDK / AFDK для весов Vibra, применяются в гидростатическом взвешивании – методе для измерения плотности жидкостей и твердых тел- Весы лабораторные