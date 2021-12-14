Цена без НДС, руб.
31927,5
Спецификация
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
Торговая марка: Скейл (Scale)
Подробные характеристики
Тип: весы платформенные
Минимальный вес, г: 20
Максимальный вес, кг: 500
Цена деления (дискретность), г: 200
Цена поверочного деления, г: 200
Класс точности: III-средний
Наличие поверки: Да
Наличие стойки: Нет
Печать этикеток: Нет
Защита от влаги: Да
Ширина платформы: 100 см
Глубина платформы: 100 см
Количество дисплеев: 1 шт.
Тип дисплея оператора: светодиодный
Размер дисплея оператора: 10,5х3,9 см
Тип дисплея покупателя: отсутствует
Количество клавиш: 5 шт.
Интерфейс: RS-232C
Диапазон рабочих температур, °C: от -10 до +40
Питание: от сети 220 В
Вес: 65 кг
Сфера применения: производство, склады
Типоразмер элемента питания: сеть
Страна происхождения: Россия
Гарантийный срок: 12 мес