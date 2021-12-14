Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки

Характеристики

Торговая марка: Скейл (Scale) Подробные характеристики Тип: весы платформенные Минимальный вес, г: 20 Максимальный вес, кг: 500 Цена деления (дискретность), г: 200 Цена поверочного деления, г: 200 Класс точности: III-средний Наличие поверки: Да Наличие стойки: Нет Печать этикеток: Нет Защита от влаги: Да Ширина платформы: 100 см Глубина платформы: 100 см Количество дисплеев: 1 шт. Тип дисплея оператора: светодиодный Размер дисплея оператора: 10,5х3,9 см Тип дисплея покупателя: отсутствует Количество клавиш: 5 шт. Интерфейс: RS-232C Диапазон рабочих температур, °C: от -10 до +40 Питание: от сети 220 В Вес: 65 кг Сфера применения: производство, склады Типоразмер элемента питания: сеть Страна происхождения: Россия Гарантийный срок: 12 мес