Услуга по замене комплектующих подвесного потолка в кухне ресторана "Эдем" Курортного комплекса "Надежда"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Услуга по замене комплектующих подвесного потолка в кухне ресторана "Эдем" Курортного комплекса "Надежда"- Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие