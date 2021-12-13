Выполнение работ по установке галтелей потолочных на клее
Работы отделочные декоративные
от 51,77₽
Выполнение работ по прокладке труб гофрированных для прокладки кабеля ПВХ
Работы отделочные декоративные
Не указана
Услуга по замене комплектующиих к противомоскитным сеткам и установке ограничителей дверей
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие
от 146296,17₽
Выполнение работ по установке блоков дверных
Работы отделочные декоративные
Не указана
Облицовка ступеней керамогранитными плитками
Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Выполнение работ Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
Работы отделочные декоративные
от 28,62₽
Выполнение работ по подготовке стен (отбивка и новая штукатурка)
Работы отделочные декоративные
Не указана
Выполнение работ по разборке подвесных потолков из плит ГВЛ
Работы отделочные декоративные
Не указана
Восстановление покрытия пола, очистка, шлифовка, полировка, кристаллизация мрамор
Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки
от 850₽
Выполнение работ по заделке примыканий стен к перекрытиям противопожарным составом
Работы отделочные декоративные
от 354₽
Выполнение работ по установке замка электромагнитного
Работы отделочные декоративные
от 4720₽
Устройство покрытий полов до 40х40СМ
Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана