Головка печатающая HP 841 C1Q19A для плоттеров HP PageWide XL 4000-8000

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Головка печатающая HP 841 C1Q19A для плоттеров HP PageWide XL 4000-8000- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства