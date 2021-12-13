Выполнение изоляционно-кровельных работ гидроизоляционные работы по напылению полимочевины на поверхность кровли, включающие: подготовку поверхности, напыление полимочевины 2ММ и нанесение эмали(защитного слоя) на полимочевину

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