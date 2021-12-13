Выполнение работ по замене напольного покрытия в холле и Лобби баре в главном корпусе курортного комплекса "Надежда"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Выполнение работ по замене напольного покрытия в холле и Лобби баре в главном корпусе курортного комплекса "Надежда"- Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие