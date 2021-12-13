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    Главная / Торговый портал / Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие / Выполнение работ по замене напольного покрытия в холле и Лобби баре в главном корпусе курортного комплекса "Надежда"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Выполнение работ по замене напольного покрытия в холле и Лобби баре в главном корпусе курортного комплекса "Надежда"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Выполнение работ по замене напольного покрытия в холле и Лобби баре в главном корпусе курортного комплекса "Надежда"- Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие
    10
    Выполнение работ по замене напольного покрытия в холле и Лобби баре в главном корпусе курортного комплекса "Надежда"

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    Цена
    от 445800
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    Единица измерения:
    УСЛ ЕД
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    Поставщики
    • НОВИКОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      445800
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      445800
      Спецификация
      Строительство жилых и нежилых зданий
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Республика Адыгея (Адыгея), Чеченская Республика*, Ставропольский край, Республика Крым, Московская область, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Дагестан
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      445800c НДС

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