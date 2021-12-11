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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Стол производственный с бортом уг. Д/отходов. Борт СПоб 100х600х850ММ металлик нержавеющая сталь AISI 430 0.6ММ ООО "Интерхолод Дизайн" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол производственный с бортом уг. Д/отходов. Борт СПоб 100х600х850ММ металлик нержавеющая сталь AISI 430 0.6ММ ООО "Интерхолод Дизайн" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол производственный с бортом уг. Д/отходов. Борт СПоб 100х600х850ММ металлик нержавеющая сталь AISI 430 0.6ММ ООО "Интерхолод Дизайн" Россия- Мебель для офисов и предприятий торговли
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    Стол производственный с бортом уг. Д/отходов. Борт СПоб 100х600х850ММ металлик нержавеющая сталь AISI 430 0.6ММ ООО "Интерхолод Дизайн" Россия

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    Цена
    от 8206,87
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО ТПК "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7025
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8430
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8430c НДС
    • ООО "ВЕКТОР-С"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6839,05
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8206,87
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8206,87c НДС

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