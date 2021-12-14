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    Главная / Торговый портал / Части светильников и осветительных устройств / Фотореле датчик освещенности Интеллект модуль RFZUMDOM 5-25V TS485 0.3ВТ IP20 SBus RS-485 IM, ModBus RTU -40...+80ГРАД ЦЕЛЬС 46х70х31ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фотореле датчик освещенности Интеллект модуль RFZUMDOM 5-25V TS485 0.3ВТ IP20 SBus RS-485 IM, ModBus RTU -40...+80ГРАД ЦЕЛЬС 46х70х31ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фотореле датчик освещенности Интеллект модуль RFZUMDOM 5-25V TS485 0.3ВТ IP20 SBus RS-485 IM, ModBus RTU -40...+80ГРАД ЦЕЛЬС 46х70х31ММ- Части светильников и осветительных устройств
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    Фотореле датчик освещенности Интеллект модуль RFZUMDOM 5-25V TS485 0.3ВТ IP20 SBus RS-485 IM, ModBus RTU -40...+80ГРАД ЦЕЛЬС 46х70х31ММ

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    Цена
    от 5975
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ТРИФОНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5975
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      5975
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      ренд Интеллект модуль Страна производитель Россия Производитель ООО «Интеллект модуль» Модель TS-RS485 Примечание Бесплатная доставка, Офиц. дилер, Предоплата 100% Параметры электропитания: Потребляемая мощность не более 0,3 Вт Рабочий диапазон напряжения питания от 8 до 30 В Защита от перегрузок по току и коротких замыканий от смены полярности входов питания от импульсных перенапряжений Сетевые интерфейсы: SBus RS-485 Поддерживаемые протоколы IM, ModBus RTU Максимальное число датчиков на шине при работе по протоколу IM 8 (задается джамперами) Максимальное число датчиков на шине при работе по протоколу ModBus RTU 254 (задается программно) Параметры измерения и контроля: Диапазон измеряемых значений температуры от -40°С до +80°С Погрешность измерения температуры, не более ±1°С (по согласованию с заказчиком – ±0,5 °С) Условия работы: Рабочая температура окружающего воздуха от -40 до +80°С ВНИМАНИЕ! При эксплуатации следует учитывать, что датчики не имеют защиты от конденсации влаги на корпусе и печатной плате. Степень защиты по ГОСТ 14254 IP 20 Размеры и масса: Габаритные размеры ШxДxВ не более 46 х 70 х 31 мм Масса не более 0,1 кг
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Краснодарский край
      Подробнее
      5975c НДС

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