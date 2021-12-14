Характеристики

ренд Интеллект модуль Страна производитель Россия Производитель ООО «Интеллект модуль» Модель TS-RS485 Примечание Бесплатная доставка, Офиц. дилер, Предоплата 100% Параметры электропитания: Потребляемая мощность не более 0,3 Вт Рабочий диапазон напряжения питания от 8 до 30 В Защита от перегрузок по току и коротких замыканий от смены полярности входов питания от импульсных перенапряжений Сетевые интерфейсы: SBus RS-485 Поддерживаемые протоколы IM, ModBus RTU Максимальное число датчиков на шине при работе по протоколу IM 8 (задается джамперами) Максимальное число датчиков на шине при работе по протоколу ModBus RTU 254 (задается программно) Параметры измерения и контроля: Диапазон измеряемых значений температуры от -40°С до +80°С Погрешность измерения температуры, не более ±1°С (по согласованию с заказчиком – ±0,5 °С) Условия работы: Рабочая температура окружающего воздуха от -40 до +80°С ВНИМАНИЕ! При эксплуатации следует учитывать, что датчики не имеют защиты от конденсации влаги на корпусе и печатной плате. Степень защиты по ГОСТ 14254 IP 20 Размеры и масса: Габаритные размеры ШxДxВ не более 46 х 70 х 31 мм Масса не более 0,1 кг