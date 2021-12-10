Термопот Mystery MTP-2453 4Л 700ВТ металл 300х420х350ММ подача воды ручной насос, электронасос

Спецификация
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Характеристики
Объем 4 л
Мощность 700 Вт
Материал корпуса металл
Подача воды ручной насос, электронасос
Фильтр нет
Выставляемые температуры (C) 65°, 85°, 98°
Режимы работы повторное кипячение, поддержание температуры, кипячение
Защита блокировка от детей, от включения без воды
Индикация режимов работы, разблокировки подачи воды, поддержания температуры, включения/отключения, уровня воды
Подсветка есть
Напряжение питания 220В/50Гц
Потребляемая мощность в спящем режиме 100 Вт
Ширина 30 см
Высота 42 см
Глубина 35 см
Вес 2.4 кг