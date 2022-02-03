Характеристики

Торговая марка: Scarlett Подробные характеристики Объем (мл): 2000 Терморегулятор: Нет Мощность: 1800 вт Комус-Гид: отключается при отсутствии воды Тип нагревательного элемента: скрытый Подсветка: Нет Звуковой сигнал при закипании: Нет Автоотключение при закипании: Да Индикация уровня воды: Да Фильтр от накипи: нет Материал фильтра: нет Отключение при отсутствии воды: Да Блокировка крышки: Нет Цвет: серебристый/черный Вращение на 360 гр: Да Материал: металл/пластик Отсек для сетевого шнура: Да Размер: 180x190x230 мм Вес: 1 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай