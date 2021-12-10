Печь микроволновая Samsung ME81KRW-3/BW 1150ВТ 23Л биокерамическое белый 489х275х369ММ 11.5КГ
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Печь микроволновая Samsung ME81KRW-3/BW 1150ВТ 23Л биокерамическое белый 489х275х369ММ 11.5КГ- Печи микроволновые
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Внутренний объем 23 л
Поворотный стол есть
Диаметр поддона 28.8 см
Внутреннее покрытие камеры биокерамическая эмаль
Потребляемая мощность в работе 1150 Вт
Максимальная мощность микроволн 800 Вт
Напряжение питания 230 В/50 Гц
Ширина 48.9 см
Высота 27.5 см
Глубина 36.9 см
Вес 11.5 кг
Минимальная партия
1
Регионы поставки
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14400₽c НДС
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