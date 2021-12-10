Спецификация
Производство бытовых электрических приборов
Характеристики
Ступени мощности 1250 Вт, 2500 Вт
Тип нагревательного элемента СТИЧ
Максимальная потребляемая мощность 2500 Вт
Производительность по воздуху 250 м³/ч
Тип подключения к сети сетевая вилка (штепсельная)
Потребляемый ток 11 А
Напряжение питания 220 В
Модель потребления от сети
уровень шума 44 дБ, степень защиты IP20,
пылевлагозащищенные клавиши с индикацией,
1 класс электрозащиты, защита от перегрева,
антикоррозийное покрытие корпуса