Шкаф для хранения стеллаж открытый Rio Reception R-45+R-7.1+R-04.1 400х370х1980ММ вяз швейцарский/белый без дверей ООО "МС-ОФИСПРО" Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для хранения стеллаж открытый Rio Reception R-45+R-7.1+R-04.1 400х370х1980ММ вяз швейцарский/белый без дверей ООО "МС-ОФИСПРО" Россия- Шкафы офисные деревянные
4
Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его
на нашем Торговом портале.